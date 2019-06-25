Бывший слесарь-сантехник ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №6» в Ангарске предстанет перед судом
Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в августе 2017 года сантехник в квартире дома в 76 квартале Ангарска, проводил работы по установке проходных пробок с шаровым краном на чугунном радиаторе, расположенном на кухне.
- 11 февраля 2018 года произошло повреждение данного оборудования, в результате чего погибли жильцы квартиры. Смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате термических ожогов от воздействия горячей воды, - сообщают в Следственном управлении.
Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В Ангарске сантехник обвиняется в гибели супругов от ожогов
Происшествия, Фото:
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