В Ангарске сантехник обвиняется в гибели супругов от ожогов

Бывший слесарь-сантехник ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №6» в Ангарске предстанет перед судом



Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в августе 2017 года сантехник в квартире дома в 76 квартале Ангарска, проводил работы по установке проходных пробок с шаровым краном на чугунном радиаторе, расположенном на кухне.



- 11 февраля 2018 года произошло повреждение данного оборудования, в результате чего погибли жильцы квартиры. Смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате термических ожогов от воздействия горячей воды, - сообщают в Следственном управлении.



Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



