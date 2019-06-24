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23 Июня

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В Забайкалье несовершеннолетним продавали электронные сигареты

В Забайкалье несовершеннолетним продавали электронные сигареты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Продавец отделался штрафом и конфискацией товара

В Нерчинском районе Забайкальского края один из местных предпринимателей реализовывал населению, в том числе несовершеннолетним, электронные сигареты и масло для их заправки с различными ароматическими добавками, которые он вывез из Китая.

В нарушение законодательства о защите прав потребителей на упаковках и этикетках товара отсутствовала какая-либо информация на русском языке, не было сведений об основных потребительских свойствах товара, информация о которых должна содержать противопоказания для их применения при отдельных заболеваниях.

По постановлению прокуратуры региона индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности за продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации.

Суд наложил на него штраф в размере 10 тысяч рублей и конфисковал предметы правонарушения – более 100 электронных сигарет и принадлежностей.

В настоящее время незаконная продажа вейпов несовершеннолетним прекращена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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