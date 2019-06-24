Полиция города Тайшет разыскивает родителей девочки, которую оставили в подъезде жилого дома
Сегодня после полуночи на Свободы, 2 в подъезде обнаружили младенца. Местная жительница возвращалась из гостей и нашла у двери своей квартиры спящего ребёнка. Рядом был пакет с детскими вещами. Женщина занесла свёрток домой, позвонила в полицию и городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Со слов медиков, обнаруженная девочка в возрасте двух-трёх месяцев, здорова и её жизни ничего не угрожает.
Сотрудники полиции ведут розыск матери ребёнка, изучают камеры видео наблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают семьи, состоящие на учёте в ПДН.
Граждан, что-либо знающих о родственниках или родителях девочки, просят обратиться по телефонам: 8(39563) 2-03-76 или 102.
В Тайшете младенца подбросили в подъезд
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