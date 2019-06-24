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23 Июня

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В Иркутске поймали похитителей кладбищенских оградок

В Иркутске поймали похитителей кладбищенских оградок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы увести краденое, злоумышленники заказали такси

В Иркутске сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в хищении могильных оградок.

Вчера вечером, находясь на патрулировании, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области на Глазковском кладбище заметили мужчину, загружавшего металлические ограды в кузов машины. Он оказался водителем службы такси, который взял заявку доставить разобранные оградки. Сотрудники ОВО вместе с ним проехали по адресу доставки, где задержали его клиентов и доставили их в отдел полиции.

Как выяснили оперативники, злоумышленники заранее разобрали оградки и решили воспользоваться услугой такси, чтобы доставить похищенное имущество на пункт приёма металлолома. Подозреваемые, а ими оказались два местных жителя в возрасте 25 и 27 лет, сознались в содеянном. Известно, что они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Похищенное имущество изъято. В отношении водителя такси составлен административный протокол за работу без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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