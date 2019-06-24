Чтобы увести краденое, злоумышленники заказали такси
В Иркутске сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в хищении могильных оградок.
Вчера вечером, находясь на патрулировании, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области на Глазковском кладбище заметили мужчину, загружавшего металлические ограды в кузов машины. Он оказался водителем службы такси, который взял заявку доставить разобранные оградки. Сотрудники ОВО вместе с ним проехали по адресу доставки, где задержали его клиентов и доставили их в отдел полиции.
Как выяснили оперативники, злоумышленники заранее разобрали оградки и решили воспользоваться услугой такси, чтобы доставить похищенное имущество на пункт приёма металлолома. Подозреваемые, а ими оказались два местных жителя в возрасте 25 и 27 лет, сознались в содеянном. Известно, что они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Похищенное имущество изъято. В отношении водителя такси составлен административный протокол за работу без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске поймали похитителей кладбищенских оградок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чтобы увести краденое, злоумышленники заказали такси
ДТП произошло в центре города
В Братска зафиксировано массовое отравление острой кишечной инфекцией
За выходные в области случилось два случая выпадения детей из окон
32-летний житель города Саянск осуждён за насилие в отношении двух инспекторов ДПС
Полиция города Тайшет разыскивает родителей девочки, которую оставили в подъезде жилого дома
Подземный толчок зафиксирован вблизи полуострова Святой Нос
Хищения произошли с банковских карт
Мужчина и женщина пошли купаться ночью
В вагоне-ресторане провозили продукты не для пассажиров
Девочка пошла в лес с дедушкой и потерялась
Детей отпустили одних купаться в быстроводной и опасной реке
Мужчина не помнит, из-за чего вспыхнула роковая ссора
Жаркая погода лишила женщину бдительности
В тушении пожара задействованы 40 человек