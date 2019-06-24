Подземный толчок зафиксирован вблизи полуострова Святой Нос
Землетрясение произошло в ночь на понедельник в акватории озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.
«Эпицентр находился на дне Байкала в 20 км севернее полуострова Святой Нос, на северной оконечности которого в бухте Змеиной находится известный термальный источник. Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1», - уточняет «Интерфакс».
В Бурятии на Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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