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23 Июня

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В Бурятии на Байкале произошло землетрясение

В Бурятии на Байкале произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Подземный толчок зафиксирован вблизи полуострова Святой Нос

Землетрясение произошло в ночь на понедельник в акватории озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

«Эпицентр находился на дне Байкала в 20 км севернее полуострова Святой Нос, на северной оконечности которого в бухте Змеиной находится известный термальный источник. Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1», - уточняет «Интерфакс».
Байкал землетрясение
 
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