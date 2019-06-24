Девочка пошла в лес с дедушкой и потерялась
Накануне в полиции Черемхово состоялась церемония награждения семейной пары. В торжественной обстановке за бдительность и активную гражданскую позицию семье Вишневских вручили грамоту и ценный подарок.
Супруги возвращались домой на машине, когда увидели на обочине дороги девочку. Валентина и Александр выяснили, как зовут ребёнка, где она проживает и как потерялась. Малышка рассказала, что с дедушкой пошла в лес и потерялась. В тот момент, когда ребёнка обнаружили супруги, девочка прилегла на траву около дороги от усталости.
После семейная пара доставила девочку на ближайшую АЗС, откуда были вызваны экстренные службы.
Начальник МО МВД России «Черемховский» полковник полиции Сергей Линский отметил, что благодаря бдительным гражданам девочку доставили в отдел полиции целой и невредимой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области наградили супругов, нашедших пропавшего ребёнка
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