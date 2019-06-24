Житель Бурятии убил приятеля на крыльце своего дома

Мужчина не помнит, из-за чего вспыхнула роковая ссора



52-летний житель села Новоильинск задержан за убийство 48-летнего односельчанина. Незадолго до трагедии они вместе распивали спиртные напитки. Задержанный признал вину, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Излюбленным местом для возлияний служила небольшая площадка в селе со скамейкой и столиком, где собирались собутыльники. По данным следствия, утром 22 июня мужчина, как обычно, направился к площадке и повстречал там одного из знакомых. После застолья, употребив все спиртное, какое у них было, мужчины разошлись по домам.



Однако спустя полчаса недавний собутыльник пожаловал в гости к обвиняемому. На крыльце между ними произошла ссора, причину которой пьяный хозяин дома не запомнил. Во время ссоры он схватил нож и нанёс им удар в грудь собутыльника. Раненый упал с крыльца и скончался на месте.



После этого убийца, не обращая внимания на тело, ушёл в дом и лёг спать.



Позже труп мужчины обнаружил прохожий. Он вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи констатировали смерть. Прибывшие следом сотрудники полиции разбудили и задержали хозяина дома.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



