Мужчина не помнит, из-за чего вспыхнула роковая ссора
52-летний житель села Новоильинск задержан за убийство 48-летнего односельчанина. Незадолго до трагедии они вместе распивали спиртные напитки. Задержанный признал вину, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Излюбленным местом для возлияний служила небольшая площадка в селе со скамейкой и столиком, где собирались собутыльники. По данным следствия, утром 22 июня мужчина, как обычно, направился к площадке и повстречал там одного из знакомых. После застолья, употребив все спиртное, какое у них было, мужчины разошлись по домам.
Однако спустя полчаса недавний собутыльник пожаловал в гости к обвиняемому. На крыльце между ними произошла ссора, причину которой пьяный хозяин дома не запомнил. Во время ссоры он схватил нож и нанёс им удар в грудь собутыльника. Раненый упал с крыльца и скончался на месте.
После этого убийца, не обращая внимания на тело, ушёл в дом и лёг спать.
Позже труп мужчины обнаружил прохожий. Он вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи констатировали смерть. Прибывшие следом сотрудники полиции разбудили и задержали хозяина дома.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии убил приятеля на крыльце своего дома
Происшествия, Фото:
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