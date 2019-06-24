Жаркая погода лишила женщину бдительности
15 июня улан-удэнка лишилась телефона за 14,5 тысяч рублей. 32-летняя горожанка живёт на первом этаже. После разговора по телефону она оставила гаджет на подоконнике открытого окна на кухне и отправилась в душ.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний парень, проживающий на соседний улице. Украденное у него изъято.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция рекомендует: не оставлять на ночь открытыми окна и двери, не оборудованные дополнительными системами защиты; проверять, закрыта ли на ночь входная дверь; не оставлять ключи от входной двери в доступных для чужих людей местах; зашторивать окна, даже находясь в помещении; не сообщать о планируемых уходах из дома малознакомым лицам.
Уйдя в душ, улан-удэнка осталась без телефона
Происшествия, Фото:
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