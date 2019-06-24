Уйдя в душ, улан-удэнка осталась без телефона

Жаркая погода лишила женщину бдительности



15 июня улан-удэнка лишилась телефона за 14,5 тысяч рублей. 32-летняя горожанка живёт на первом этаже. После разговора по телефону она оставила гаджет на подоконнике открытого окна на кухне и отправилась в душ.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний парень, проживающий на соседний улице. Украденное у него изъято.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция рекомендует: не оставлять на ночь открытыми окна и двери, не оборудованные дополнительными системами защиты; проверять, закрыта ли на ночь входная дверь; не оставлять ключи от входной двери в доступных для чужих людей местах; зашторивать окна, даже находясь в помещении; не сообщать о планируемых уходах из дома малознакомым лицам.

