В пригороде Улан-Удэ сгорела квартира

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл ночью



Нарушение правил монтажа электрооборудования стало предварительной причиной пожара в Сотниково Иволгинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Вчера в 02:23 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого двухквартирного частного дома в Сотниково. На момент прибытия первого подразделения горела крыша, а также одна из квартир. В результате пожара квартира выгорела изнутри, сгорела крыша и веранда на общей площади 51 кв. м.



Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.



В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 9 человек.



