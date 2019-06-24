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В пригороде Улан-Удэ сгорела квартира

В пригороде Улан-Удэ сгорела квартира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл ночью

Нарушение правил монтажа электрооборудования стало предварительной причиной пожара в Сотниково Иволгинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Вчера в 02:23 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого двухквартирного частного дома в Сотниково. На момент прибытия первого подразделения горела крыша, а также одна из квартир. В результате пожара квартира выгорела изнутри, сгорела крыша и веранда на общей площади 51 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 9 человек.

пожар
 
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