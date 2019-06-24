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23 Июня

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Вор перевернул весь дом улан-удэнца в поисках денег

Вор перевернул весь дом улан-удэнца в поисках денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спрятанные деньги оказались в шкафу

Утром 20 июня 50-летний житель Улан-Удэ заявил в полицию о краже. Мужчина сообщил, что вернулся с ночного дежурства и обнаружил, что в его доме выставлено окно, в помещении беспорядок, а в шкафу не было спрятанных денег.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина.

Установлено, что пока не было хозяина дома, он, обыскав жилище в поисках денег, украл 7 тысяч рублей.

За кражу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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