Вор перевернул весь дом улан-удэнца в поисках денег

Спрятанные деньги оказались в шкафу



Утром 20 июня 50-летний житель Улан-Удэ заявил в полицию о краже. Мужчина сообщил, что вернулся с ночного дежурства и обнаружил, что в его доме выставлено окно, в помещении беспорядок, а в шкафу не было спрятанных денег.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина.



Установлено, что пока не было хозяина дома, он, обыскав жилище в поисках денег, украл 7 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

