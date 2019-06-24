Сбивший насмерть подростка в Иркутске водитель был в наркотическом опьянении

В Иркутске следователи завершили расследование уголовного дела о резонансном ДТП, в котором погиб старшеклассник.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17-летнего юношу сбил водитель «Мерседеса» на улице Байкальская на «зебре». Выпускник 11-го класса шёл в то утро на пробный ЕГЭ. Парень погиб на месте до приезда медиков.
26-летний водитель скрылся с места ДТП. Его разыскали на следующий день и заключили под стражу. По словам задержанного, он сбежал, так как испугался.
- Установлено, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. В рамках формирования доказательственной базы следствием изъяты и детально изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, проведены судебно-медицинская, автотехническая, генетическая, дактилоскопическая и другие экспертизы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Проведено расследование уголовного дела по факту ДТП. Материалы направлены в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения дела в суде.
В настоящие время действия фигуранта квалифицируются по ч. 4 ст. 264.