Житель Иркутской области спас двух мужчин на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После госпитализации пострадавших, он начал самостоятельно тушить пожар



20 июня около 5 часов утра в районную больницу посёлка Баяндай Иркутской области каретой скорой помощи были доставлены двое мужчин с диагнозом «отравление угарным газом». Медики сразу сообщили об этом сотрудникам МЧС России и полиции. При опросе пострадавших стало известно, что они являются жителями села Ользоны Баяндаевского района и их на пожаре спас сосед.



Спасатели выяснили обстоятельства происшествия.



Командир добровольной пожарной команды села Ользоны Василий Масленников спас двух человек на пожаре и самостоятельно потушил возгорание. Ночью он проснулся от сильного запаха гари. Проверив свою квартиру, он понял, что дым идёт от соседей. Мужчина выбежал на улицу и начал стучать в соседнюю дверь, но она была заперта изнутри. Взломав дверь, Василий Масленников обнаружил хозяина квартиры, лежащего в бессознательном состоянии на полу у входной двери. Мужчина вытащил соседа на свежий воздух и начал осматривать помещения.



- В густом дыму Василий Васильевич в одной из комнат увидел тлеющий диван, а в комнате напротив на кровати лежал другой мужчина. С трудом вынеся его на свежий воздух, Василий Масленников вызвал бригаду скорой помощи и до её приезда оказывал пострадавшим доврачебную помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Мужчина делал искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца. Таким образом он привёл в чувства пострадавших мужчин. Передав их прибывшим медикам, добровольный пожарный принялся тушить диван в квартире.



- Масленников Василий Васильевич является бессменным руководителем добровольной пожарной команды села Ользоны в течение 10 лет и имеет большой опыт по тушению возгораний и оказанию первой доврачебной помощи, что и помогло ему спасти людей на пожаре. Руководством пожарно-спасательного гарнизона принято решение о представлении Василия Васильевича к награде, - заключают в ведомстве.