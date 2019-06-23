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Житель Иркутской области спас двух мужчин на пожаре

Житель Иркутской области спас двух мужчин на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
После госпитализации пострадавших, он начал самостоятельно тушить пожар

20 июня около 5 часов утра в районную больницу посёлка Баяндай Иркутской области каретой скорой помощи были доставлены двое мужчин с диагнозом «отравление угарным газом». Медики сразу сообщили об этом сотрудникам МЧС России и полиции. При опросе пострадавших стало известно, что они являются жителями села Ользоны Баяндаевского района и их на пожаре спас сосед.

Спасатели выяснили обстоятельства происшествия.

Командир добровольной пожарной команды села Ользоны Василий Масленников спас двух человек на пожаре и самостоятельно потушил возгорание. Ночью он проснулся от сильного запаха гари. Проверив свою квартиру, он понял, что дым идёт от соседей. Мужчина выбежал на улицу и начал стучать в соседнюю дверь, но она была заперта изнутри. Взломав дверь, Василий Масленников обнаружил хозяина квартиры, лежащего в бессознательном состоянии на полу у входной двери. Мужчина вытащил соседа на свежий воздух и начал осматривать помещения.

- В густом дыму Василий Васильевич в одной из комнат увидел тлеющий диван, а в комнате напротив на кровати лежал другой мужчина. С трудом вынеся его на свежий воздух, Василий Масленников вызвал бригаду скорой помощи и до её приезда оказывал пострадавшим доврачебную помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Мужчина делал искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца. Таким образом он привёл в чувства пострадавших мужчин. Передав их прибывшим медикам, добровольный пожарный принялся тушить диван в квартире.

- Масленников Василий Васильевич является бессменным руководителем добровольной пожарной команды села Ользоны в течение 10 лет и имеет большой опыт по тушению возгораний и оказанию первой доврачебной помощи, что и помогло ему спасти людей на пожаре. Руководством пожарно-спасательного гарнизона принято решение о представлении Василия Васильевича к награде, - заключают в ведомстве. 
пожар Иркутская область
 
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