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На трассе в Бурятии сгорел автомобиль

На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возможно, пожар случился из-за сбоя в электропроводке

В Кижингинском районе Бурятии на трассе «Улан-Удэ-Сулхара» загорелся автомобиль. На момент прибытия подразделения пожарной охраны транспортное средство было полностью охвачено огнём. В результате пожара автомобиль выгорел полностью на площади 20 кв. м. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортных средств.

В селе Петропавловка Джидинского района произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади 24 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём.

В местности Додо-гол Селенгинского района загорелась трава и торф на общей площади 400 кв. м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. По этой же причине в районах республики зарегистрированы возгорания мусора в Северо-Байкальском, Селенгинском, Прибайкальском, Заиграевском районах, пуха — в Селенгинском районе.

Всего за сутки зарегистрировано 15 пожаров, 10 из которых произошли в районах республики, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

В ведомстве напоминают, что на территории республики введён особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, мусор. Нарушителям грозит административная ответственность. 
пожар
 
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