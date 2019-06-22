21 июня в Бурятии зарегистрировано 49 пожаров, 17 из которых произошли в районах
Предположительно, причиной всех загораний послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Так, в селе Бичура Бичурского района загорелся бесхозный сарай. На момент прибытия пожарного расчёта строение горело полностью. В результате сарай уничтожен.
В посёлке Баргузин Баргузинского района произошло загорание в заброшенном бревенчатом доме. В результате пожара выгорел диван в заброшенном доме на площади 1 кв.м.
Вблизи посёлка Заиграево Заиграевского района загорелся торф на площади 300 га.
Также в районах республики зарегистрированы загорания мусора — в Селенгинском, Иволгинском, Хоринском, Прибайкальском районах, растительности — в Заиграевском, Селенгинском, Прибайкальском районах, пуха — в Селенгинском районе.
В Бурятии особый противопожарный режим, на период действия которого действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора. С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.
В Бурятии произошёл пожар в заброшенном доме
Происшествия, Фото:
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