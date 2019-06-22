Украденными деньгами таксист оплатил аренду автомобиля
Советский районный суд Улан-Удэ признал водителя такси, ранее судимого за кражи, виновным в аналогичном преступлении и отправил за решётку.
27-летний улан-удэнец взял машину в аренду и таксовал. Накануне 23 февраля он отвозил женщину, которая в кафе отмечала с коллегами наступающий праздник, до дома. В пути пассажирка задремала. Тогда предприимчивый водитель вытащил из её сумочки кошелёк и телефон. Ущерб был оценён в 11,6 тысяч рублей.
Женщина, приехав домой, не нашла свой телефон и кошелёк. Она обратилась в полицию. За это время таксист телефон продал, а деньги потратил на личные нужды, в том числе оплатил за аренду автомобиля.
- За кражу Советский районный суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. Мужчина был ранее судим и совершил преступление в период условного наказания. Приговор не вступил в силу, обжалован осуждённым. Он не согласен с реальным наказанием, просит пересмотреть приговор и ещё раз назначить условное наказание, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ульяна Хорева.
В Улан-Удэ таксист обчистил задремавшую пассажирку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Украденными деньгами таксист оплатил аренду автомобиля
Когда лифт полетел вниз, женщина уже распрощалась с жизнью
Мальчик пытался переплыть Уду
Уголовное дело уже передано в суд
Женщина ударила супруга сковородкой, а он схватился за нож
Сегодня в три часа дня огнеборцы города Тайшета выехали на необычный пожар
Мужчина не хотел уезжать с места происшествия
Вторая авария произошла, пока шло оформление первой
Она продлится до осени
Следователи начали проверку
ДТП устроила девушка на «Фите»
Глава Кяхтинского района подписал постановление о признании жилым непригодного для жизни здания
Александр Балбышев вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтёрами искал женщину два дня
Жителей Нижнеудинского района предупреждают о массовом лёте лугового мотылька
Пожарные работали в условиях, сопряжённых с риском для жизни