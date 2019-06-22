В Улан-Удэ таксист обчистил задремавшую пассажирку

Украденными деньгами таксист оплатил аренду автомобиля



Советский районный суд Улан-Удэ признал водителя такси, ранее судимого за кражи, виновным в аналогичном преступлении и отправил за решётку.



27-летний улан-удэнец взял машину в аренду и таксовал. Накануне 23 февраля он отвозил женщину, которая в кафе отмечала с коллегами наступающий праздник, до дома. В пути пассажирка задремала. Тогда предприимчивый водитель вытащил из её сумочки кошелёк и телефон. Ущерб был оценён в 11,6 тысяч рублей.



Женщина, приехав домой, не нашла свой телефон и кошелёк. Она обратилась в полицию. За это время таксист телефон продал, а деньги потратил на личные нужды, в том числе оплатил за аренду автомобиля.



- За кражу Советский районный суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. Мужчина был ранее судим и совершил преступление в период условного наказания. Приговор не вступил в силу, обжалован осуждённым. Он не согласен с реальным наказанием, просит пересмотреть приговор и ещё раз назначить условное наказание, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ульяна Хорева.



