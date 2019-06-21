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Операция «Мак-2019» стартовала в Бурятии

Операция «Мак-2019» стартовала в Бурятии
Происшествия, 
Она продлится до осени

В Бурятии стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак – 2019».

Операция пройдёт в четыре этапа.

- В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов, запрещённых к возделыванию. К ответственности будут привлекаться лица, осуществляющие их незаконное культивирование на территории своих земельных участков, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Также полицейские будут работать над перекрытием каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот.

Мероприятие продлится до 20 сентября.
наркотики
 
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