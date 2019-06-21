Операция «Мак-2019» стартовала в Бурятии

Она продлится до осени



В Бурятии стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак – 2019».



Операция пройдёт в четыре этапа.



- В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов, запрещённых к возделыванию. К ответственности будут привлекаться лица, осуществляющие их незаконное культивирование на территории своих земельных участков, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Также полицейские будут работать над перекрытием каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот.



Мероприятие продлится до 20 сентября.

