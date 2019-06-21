В Бурятии возбудили дело за квартиры для сирот без воды и канализации

Глава Кяхтинского района подписал постановление о признании жилым непригодного для жизни здания
В Кяхте следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий за квартиры для детей-сирот, где жить невозможно.
«Байкал-Daily» уже сообщал об этом доме: под квартиры для сирот выделили бывшее нежилое здание 70-х годов постройки. Плесень, тонкие перегородки, шатающиеся двери – это лишь минимум проблем. Местные жители не имеют даже водоснабжения, канализация также не работает, по отоплению есть большие опасения, что электрокотёл не сможет работать следующей зимой.
- У них нет воды. Когда выдавали сиротам эти квартиры, у них была вода, но по каким-то причинам им это обрезали, и вода больше не поступает, - рассказывала «Байкал-Daily» Оксана Степаненко, помощница руководителя регионального отделения всероссийского Союза выпускников детских домов. – Унитаз у них не работает, они туда просто сливают воду. Канализация вся перемёрзшая. И она странно сделана, там просто бочки закопаны, а не кольца специальные. Воду им привозят раз в неделю, в две недели, а ближайшая колонка на расстоянии больше километра. У них для существования там вообще ничего нет.
В доме около 30 квартир, однако почти все жильцы уже сбежали из таких условий. Терпят лишь 2-3 семьи, которым, видимо, совсем некуда пойти.
Следственный комитет сегодня раскрыл некоторые подробности выделения квартир для сирот.
- По данным следствия, 26 августа 2013 года министерство строительства Бурятии для приобретения жилых помещений детям-сиротам в городе Кяхта заключило контракт с местной коммерческой организацией. У компании в собственности находилось нежилое двухэтажное помещение, которое ранее являлось административным. Чтобы это здание было признано жилым, в нём необходимо было установить соответствующие инженерные сооружения. Однако после заключения договора, эта самая организация лишь частично переоборудовала помещение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Несмотря на это, глава Кяхтинского района всё же подписал соответствующее постановление, и здание было признано жилым и выкуплено министерством строительства для предоставления квартир.
Через год сотрудники регионального Центра гигиены и эпидемиологии признали, что квартиры в доме не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для жилых помещений. Эти выводы позже подтверждены данными технического обследования жилых помещений.
- На основании этого по факту незаконных действий должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии. – В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление должностных лиц, причастных к совершению преступления, а также на восстановление нарушенных прав пострадавших от их действий людей.
В Бурятии возбудили дело за квартиры для сирот без воды и канализации
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