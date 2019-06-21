В Иркутской области предупреждают о нашествии лугового мотылька

Жителей Нижнеудинского района предупреждают о массовом лёте лугового мотылька



Управление сельского хозяйства и станция защиты растений Нижнеудинского района Иркутской области проинформировала население о нашествии лугового мотылька.



Единичный лёт бабочек отмечен 16 июня. Первые яйцекладки отмечены 17 июня. Массовое отраждение гусениц ожидается на 28-30 июня. Однако если в период откладки яиц установится аномальная жаркая сухая погода, это губительно скажется на выживаемости яиц. Численность и вредоносность гусениц снизится.



Гусеница в первую очередь повреждает лист моркови, свеклы, капусты, картофеля, рапса, зерновые культуры в фазе выхода в трубку.



Для отпугивания бабочек лугового мотылька на приусадебных участках возможно применение раствора (1сл.лож. дизельного топлива, скипидара или керосина на 10 л. воды) для обработки тропинок, междурядий посадок, травы. Раствор тщательно перемешивается, и поверхность обрабатывается из распылителя или садовой лейки.



Обработку растений с гусеницами производить любым инсектицидом строго по инструкции, соблюдая при этом все меры личной безопасности. Наиболее эффективными средствами борьбы являются такие инсектициды как «Искра», «Карбофос», «Фитверм», «Самум», «Каратэ», «Инта-вир» и другие, сообщает администрация Нижнеудинского района.



