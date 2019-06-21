В Улан-Удэ спасли мужчину из горящей квартиры

Пожарные работали в условиях, сопряжённых с риском для жизни



В Улан-Удэ пожарные ночью спасли мужчину из горящей квартиры. Героями оказались начальник караула Биликто Доржиев, старший пожарный Максим Савельев и пожарный Михаил Гудуев.



К счастью, никто не пострадал.



Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Сухэ-Батора поступило в половине двенадцатого ночи. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шёл дым. В считанные минуты пожар был ликвидирован.



– После прибытия огнеборцы сразу же приступили к разведке помещений. Поиск мужчины осложнял густой дым. Пожарные в условиях сопряжённых с риском для жизни, плохой видимости, нашли и спасли хозяина квартиры, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Геннадий Васильев.



В результате пожара выгорела кухня. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



Всего на тушении пожара было задействовано пять единиц пожарной техники и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





