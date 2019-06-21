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В Иркутске водителя оштрафовали за поворот на плотине ГЭС

В Иркутске водителя оштрафовали за поворот на плотине ГЭС
Происшествия, 
Видео появилось в соцсетях

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска составили административный протокол в отношении водителя автомашины «Форд Мондео», совершившего разворот на проезжей части в нарушение дорожной разметки на плотине ГЭС. Видеозапись с запрещенным маневром на мосту попала накануне в социальные сети.




В кратчайшие сроки дорожные полицейские установили нарушителя, после чего он добровольно явился в подразделение ОВД. Мужчина согласился с тем, что создал опасную дорожную ситуацию, в которой могли пострадать другие участники дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД провели с иркутянином профилактическую беседу о недопустимости такого поведения за рулём и привлекли к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
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