В Иркутске водителя оштрафовали за поворот на плотине ГЭС













В кратчайшие сроки дорожные полицейские установили нарушителя, после чего он добровольно явился в подразделение ОВД. Мужчина согласился с тем, что создал опасную дорожную ситуацию, в которой могли пострадать другие участники дорожного движения.



Сотрудники ГИБДД провели с иркутянином профилактическую беседу о недопустимости такого поведения за рулём и привлекли к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска составили административный протокол в отношении водителя автомашины «Форд Мондео», совершившего разворот на проезжей части в нарушение дорожной разметки на плотине ГЭС. Видеозапись с запрещенным маневром на мосту попала накануне в социальные сети.