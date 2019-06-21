Уголовное дело уже передано в суд
В Иркутской области прокуратура обвинила жителя Боханского района в непреднамеренном поджоге леса, причинившем крупный ущерб государству.
По версии усть-ордынского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области, днём 26 апреля этого года местный житель нарушил действующий особый противопожарный режим – прибыл на участок леса Боханского участкового лесничества, расположенный в 4 км от деревни Нововоскресенка Боханского района, для сбора берёзового сока. Закурив сигарету, он выбросил её непотушенную в сухую траву, от которой и произошло возгорание. На участке лесного массива общей площадью 8 га произошёл низовой беглый лесной пожар сильной интенсивности, которым были повреждены берёзы.
В результате лесному фонду Российской Федерации был причинён крупный ущерб на сумму около 61 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемый возместил причинённый ущерб на сумму более 25 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Боханский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Боханского сборщика берёзового сока обвинили в поджоге
Происшествия, Фото:
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