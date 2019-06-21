В Бурятии избитого мужчину бросили умирать в подъезде

Двое мужчин запинали жертву до смерти



В декабре 2017 года после застолья в квартире дома в городе Закаменск двое ранее судимых мужчин поссорились с приятелем. Его сильно избили руками и ногами по голове и телу.



Затем избитого мужчину вынесли из квартиры и бросили на лестничной площадке.



Скорую вызвали соседи, обнаружившие избитого в подъезде. Мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице, от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы.



Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

