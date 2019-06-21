Двое мужчин запинали жертву до смерти
В декабре 2017 года после застолья в квартире дома в городе Закаменск двое ранее судимых мужчин поссорились с приятелем. Его сильно избили руками и ногами по голове и телу.
Затем избитого мужчину вынесли из квартиры и бросили на лестничной площадке.
Скорую вызвали соседи, обнаружившие избитого в подъезде. Мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице, от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы.
Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии избитого мужчину бросили умирать в подъезде
Происшествия, Фото:
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