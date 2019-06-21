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В Бурятии задержали квартирных воров

В Бурятии задержали квартирных воров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины дважды залезали в дома

19 июня в дежурную часть отдела полиции Иволгинского района поступило заявление от 28-летнего мужчины о краже. Молодой человек рассказал, что неизвестные, отжав стеклопакет, залезли в его дом и похитили шуруповёрт, циркулярную пилу, лазерный уровень, носимые вещи общей стоимостью около 71,5 тысячи рублей.

В результате расследования по горячим следам подозреваемые были задержаны, похищенное изъято. Ими оказались двое неработающих, ранее неоднократно судимых граждан в возрасте 30 и 37 лет.

В ходе следственных действий также выяснилась их причастность ещё к одной квартирной краже в том же садовом товариществе. Тогда подозреваемые украли сумку и обувь.

Возбуждены уголовные дела о кражах.

Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Оперативному задержанию способствовало своевременное обращение потерпевшего в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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