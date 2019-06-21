В Бурятии задержали квартирных воров

Мужчины дважды залезали в дома



19 июня в дежурную часть отдела полиции Иволгинского района поступило заявление от 28-летнего мужчины о краже. Молодой человек рассказал, что неизвестные, отжав стеклопакет, залезли в его дом и похитили шуруповёрт, циркулярную пилу, лазерный уровень, носимые вещи общей стоимостью около 71,5 тысячи рублей.



В результате расследования по горячим следам подозреваемые были задержаны, похищенное изъято. Ими оказались двое неработающих, ранее неоднократно судимых граждан в возрасте 30 и 37 лет.



В ходе следственных действий также выяснилась их причастность ещё к одной квартирной краже в том же садовом товариществе. Тогда подозреваемые украли сумку и обувь.



Возбуждены уголовные дела о кражах.



Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.



Оперативному задержанию способствовало своевременное обращение потерпевшего в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

