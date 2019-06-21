Мужчины дважды залезали в дома
19 июня в дежурную часть отдела полиции Иволгинского района поступило заявление от 28-летнего мужчины о краже. Молодой человек рассказал, что неизвестные, отжав стеклопакет, залезли в его дом и похитили шуруповёрт, циркулярную пилу, лазерный уровень, носимые вещи общей стоимостью около 71,5 тысячи рублей.
В результате расследования по горячим следам подозреваемые были задержаны, похищенное изъято. Ими оказались двое неработающих, ранее неоднократно судимых граждан в возрасте 30 и 37 лет.
В ходе следственных действий также выяснилась их причастность ещё к одной квартирной краже в том же садовом товариществе. Тогда подозреваемые украли сумку и обувь.
Возбуждены уголовные дела о кражах.
Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.
Оперативному задержанию способствовало своевременное обращение потерпевшего в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии задержали квартирных воров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчины дважды залезали в дома
Нерадивый путешественник попросил машиниста подбросить его
Собака провела полицейских несколько сотен метров по следу
Всего за минувшие сутки произошло 35 пожаров
В пожаре сгорела крыша здания
Из них потушены 5 возгораний
Предположительно, смерть наступила из-за укуса клеща
Вероятно, причиной трагедии стало плохое самочувствие
Взяточник из ВАИ получил штраф в полмиллиона рублей
Поиски её тела продолжаются
Молодой человек скончался на месте
Один из них сломался
Его тело нашли на глубине 4,5 метра
До вечера в микрорайоне Загорск проводятся ремонтные работы
Преступление он совершил, когда хозяйка плавала в озере