В Иркутской области в больнице умер ребёнок



Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребёнка в Шелеховской районной больнице по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



По версии следствия, 7 июня мальчик с высокой температурой был доставлен в больницу в отделение реанимации, после чего переведён в общую палату, а затем снова в реанимацию, где скончался через несколько часов. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть наступила от шока. Известно, что в конце мая ребёнка укусил клещ, однако исследование клеща показало отсутствие заражения.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователями изъята документация об исследовании клеща, медицинская документация на ребёнка за весь период его жизни. Проводится судебно-гистологическое исследование крови. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

