Забайкалец угнал мотоцикл у купающейся женщины

Преступление он совершил, когда хозяйка плавала в озере



В дежурную часть полиции по Балейскому району Забайкальского края обратилась местная жительница, которая сообщила об угоне её мотоцикла марки «Кингтон». Днём она со знакомым отдыхала на озере. Когда они отплыли от берега, неизвестный угнал мотоцикл, который был припаркован на пляже.



Сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшей, который, зная, где отдыхает женщина, дождался удобного момента, чтобы незаметно угнать мотоцикл.



В настоящее время транспортное средство изъято в техническом неисправном состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

