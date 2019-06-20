В Аге водитель без прав наехал на пешехода

Происшествия, Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Агинский»

Молодой человек скончался на месте



20 июня в 00:32 произошло ДТП на 208 км федеральной автодороги «Чита-Забайкальск». 53-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомашиной Toyota ToyoAce, совершил наезд на 24-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги перед автомашиной. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.



Смертельный случай произошёл в Агинском Бурятском округе и днём ранее – 18 июня в 20 км от посёлка Орловский в местности Дэлбэрхэй. 46-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мотоциклом Racer 110N, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание, в результате чего скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское» со ссылкой на отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Агинский».

