Молодой человек скончался на месте
20 июня в 00:32 произошло ДТП на 208 км федеральной автодороги «Чита-Забайкальск». 53-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомашиной Toyota ToyoAce, совершил наезд на 24-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги перед автомашиной. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Смертельный случай произошёл в Агинском Бурятском округе и днём ранее – 18 июня в 20 км от посёлка Орловский в местности Дэлбэрхэй. 46-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мотоциклом Racer 110N, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание, в результате чего скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское» со ссылкой на отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Агинский».
В Аге водитель без прав наехал на пешехода
Происшествия, Фото:
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