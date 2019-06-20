Забайкалец ограбил пенсионера





В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В среду в полицию Забайкальского края поступило сообщение 62-летнего жителя города Могочи о краже пяти тысяч рублей.Выяснилось, что на улице к потерпевшему подошёл знакомый и начал беседовать. В это время он увидел в кармане пожилого человека деньги и решил их украсть. Зная, что пенсионер не сможет сопротивления, злоумышленник вытащил деньги. Пожилой мужчина попытался задержать грабителя, тогда он схватил его за ворот одежды и дёрнул, после чего сбежал.Полицейские задержали 32-летнего ранее судимого, в том числе, за кражу, местного жителя. От него получены признательные показания.