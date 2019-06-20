Он выхватил из её рук сумку
В Бурятии полицейские задержали злоумышленника, который в феврале прошлого года ограбил 65-летнюю жительницу Северобайкальска.
Преступление произошло вечером на тёмной улице. Подозреваемый подбежал сзади к возвращавшейся с работы женщине, выхватил сумку и сбежал.
Наспех осмотрев украденное, он забрал телефон. Сумку злоумышленник выбросил в гаражах, где её нашли на следующий день полицейские.
Мужчина ранее не судим, подрабатывает грузчиком.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Житель Бурятии ограбил пенсионерку на тёмной улице
Происшествия, Фото:
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