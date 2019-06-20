Житель Бурятии ограбил пенсионерку на тёмной улице

Он выхватил из её рук сумку



В Бурятии полицейские задержали злоумышленника, который в феврале прошлого года ограбил 65-летнюю жительницу Северобайкальска.



Преступление произошло вечером на тёмной улице. Подозреваемый подбежал сзади к возвращавшейся с работы женщине, выхватил сумку и сбежал.



Наспех осмотрев украденное, он забрал телефон. Сумку злоумышленник выбросил в гаражах, где её нашли на следующий день полицейские.



Мужчина ранее не судим, подрабатывает грузчиком.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.