В Бурятии малолетний рецидивист угнал мотоцикл

Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами



Ночью 9 июня в отдел полиции Закаменского района поступило сообщение от 32-летней жительницы Закаменска о том, что неизвестный угнал из гаража её дома мотоцикл. Пропажу женщина обнаружила, когда на автомобиле вернулась домой.



Полицейские установили причастность к происшествию 16-летнего жителя Закаменска. Парень, с 2016 года состоящий на учёте в ПДН, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Подросток воспользовался тем, что женщина оставила приоткрытыми гаражные ворота.



Похищенный мотоцикл он отдал на хранение соседу, не посвятив его в обстоятельства приобретения техники.



Возбуждено уголовное дело о краже.



Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности за кражу автомагнитолы из угнанного им автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

