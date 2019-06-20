Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами
Ночью 9 июня в отдел полиции Закаменского района поступило сообщение от 32-летней жительницы Закаменска о том, что неизвестный угнал из гаража её дома мотоцикл. Пропажу женщина обнаружила, когда на автомобиле вернулась домой.
Полицейские установили причастность к происшествию 16-летнего жителя Закаменска. Парень, с 2016 года состоящий на учёте в ПДН, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Подросток воспользовался тем, что женщина оставила приоткрытыми гаражные ворота.
Похищенный мотоцикл он отдал на хранение соседу, не посвятив его в обстоятельства приобретения техники.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности за кражу автомагнитолы из угнанного им автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии малолетний рецидивист угнал мотоцикл
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