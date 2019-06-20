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В Улан-Удэ опознали подростков, жестоко избивших парня

В Улан-Удэ опознали подростков, жестоко избивших парня
Происшествия, 
«Поговорить» с жертвой попросила своих друзей 15-летняя девушка

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в соцсетях появилось видео жестокого избиения 18-летнего улан-удэнца. Его побили двое подростков, вступившиеся за свою подругу. Пострадавший парень на видео, плача, просил прекратить, заверяя: «Пацаны, я осознал и больше не буду». Всё происходящее сняла на телефон девушка, которая, возможно, и «заказала» избиение.

Сегодня стало известно, что имена участников конфликта установлены.

- Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ по факту данного инцидента проведена проверка, в ходе которой установлены участники конфликта, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

По предварительным данным, конфликт произошёл 16 июня в районе посёлка Восточный. 16-летняя девушка попросила знакомых 15-летних парней «поговорить» с молодым человеком, с которым она ранее дружила. После прекращения общения 18-летний молодой человек продолжал писать девушке в социальных сетях.

Молодой человек согласился встретиться с девушкой и её новыми знакомыми. На встрече 15-летние подростки и избили парня.

- Оба несовершеннолетних состоят на учёте. Злоумышленники были опознаны сотрудниками ПДН по фотографиям, размещенным в социальных сетях. В настоящее время полицейские устанавливают их местонахождение, - сообщили в МВД по Бурятии.

В связи с тем, что участники конфликта несовершеннолетние, материалы проверки по данному факту будут направлены в Следственный комитет по Бурятии.

Заявлений и сообщений по данному конфликту в дежурные части полиции от потерпевшего или очевидцев не поступало, отметили в МВД. Граждан, обладающих достоверными сведениями о данном происшествии, просят обратиться в полицию по телефонам: 44-02-02 или 102/112.

Полицейские призывают граждан, ставших свидетелями противоправных действий, незамедлительно сообщать о данных фактах в полицию, а не в социальных сетях.


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