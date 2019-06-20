Жительница Бурятии обокрала женщину во время застолья
12 июня в дежурную часть полиции по Иволгинскому району поступило заявление о краже от 32-летней жительницы села Сотниково. Женщина рассказала, что в ходе застолья с малознакомыми молодыми людьми пропал её телефон. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Проводившие расследование полицейские узнали, что в одной из точек скупки в Улан-Удэ находится похищенный мобильный. А впоследствии задержана подозреваемая – неработающая, ранее не судимая 31-летняя подруга потерпевшей.
Установлено, что женщина украла телефон из кармана шорт приятельницы, пока та с молодыми людьми употребляла алкоголь.
Сдать похищенное в скупку женщина попросила ничего не подозревавшую знакомую, объяснив просьбу тем, что у неё нет с собой паспорта.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии воровку нашли по сданному в скупку телефону
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В том числе горел жилой дом
Жительница Бурятии обокрала женщину во время застолья
Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 13 очагов
Столкнулись три автомобиля
В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка
Рыбак, пропавший на Гусином озере, нашёлся
Уголовное дело направлено в суд
Местные жители утверждают, что за рулём был высокопоставленный чиновник
Прокуратура начала проверку по этому факту
По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки
Авария случилась на Шишковке
Молодой человек оскорбил девушку в соцсети
За предоставление жилья с ним рассчитывались продуктами и деньгами
Они познакомились с компанией на берегу залива