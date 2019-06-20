В Бурятии воровку нашли по сданному в скупку телефону

Жительница Бурятии обокрала женщину во время застолья



12 июня в дежурную часть полиции по Иволгинскому району поступило заявление о краже от 32-летней жительницы села Сотниково. Женщина рассказала, что в ходе застолья с малознакомыми молодыми людьми пропал её телефон. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.



Проводившие расследование полицейские узнали, что в одной из точек скупки в Улан-Удэ находится похищенный мобильный. А впоследствии задержана подозреваемая – неработающая, ранее не судимая 31-летняя подруга потерпевшей.



Установлено, что женщина украла телефон из кармана шорт приятельницы, пока та с молодыми людьми употребляла алкоголь.



Сдать похищенное в скупку женщина попросила ничего не подозревавшую знакомую, объяснив просьбу тем, что у неё нет с собой паспорта.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

