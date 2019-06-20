Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 13 очагов
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и пригороде Улан-Удэ.
Из них на сегодня 13 очагов ликвидировано. Общая площадь, пройденная огнём, составила 74,5 га. Всего за сутки на тушении лесных пожаров работало 348 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано более 100 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
По состоянию на утро 20 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара площадью 0,10 га в Бичурском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.
Один лесной пожар действует в Бурятии
Происшествия, Фото:
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