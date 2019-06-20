В Иркутской области в ДТП погиб один и пострадали пять человек

Столкнулись три автомобиля
19 июня около десяти часов вечера в Шелеховском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.
На 27 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись три автомобиля – «Ниссан Санни», «Киа Сол», «Субару Импреза». В результате случившегося 30-летний пассажир «Ниссан» от полученных травм скончался на месте ДТП.
Ещё один пассажир и водитель доставлены в больницу. 28-летняя женщина-водитель «Киа Сол» и два пассажира, в том числе 7-летняя девочка также госпитализированы.
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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