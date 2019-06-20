Прокуратура обвинила жительницу Шелехова в крупном мошенничестве

Уголовное дело направлено в суд



В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Шелехова. Она обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённого в крупном размере.



По версии органов предварительного расследования установлено, что в 2017 году обвиняемая получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму более 450 тысяч рублей. Единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей она получила в установленном порядке. В дальнейшем она организовала и совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения и земельного участка, расположенных на территории иного муниципального образования Иркутской области.



Чтобы незаконно получить денежные средства по государственному сертификату на материнский капитал, документы по мнимой сделке на улучшение жилищных условий своей семьи она предоставила в отделение Пенсионного фонда. Тот перечислил денежные средства в счёт погашения задолженности по договору целевого ипотечного займа на расчётный счет кредитного учреждения. В результате указанных действий причинён ущерб государству в сумме около 430 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Шелеховский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

