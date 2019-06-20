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В Бурятии за автомобилем устроили погоню

В Бурятии за автомобилем устроили погоню
Происшествия, 
Местные жители утверждают, что за рулём был высокопоставленный чиновник

Вечером 17 июня инспекторы ГИБДД в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии заметили автомобиль «Тойота Камри», который ехал с нарушением правил дорожного движения.

Требование инспекторов остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. За нарушителем начали погоню.

В селе Гэгэтуй водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в столб и также въехал в забор. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. За рулём иномарки находилась 42-летняя местная жительница.

- Женщина отказалась от медицинского освидетельствования. Инспекторами в отношении гражданки составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Материалы направлены в районный суд для принятия решения. Нарушительнице грозит штраф до 800 рублей, и штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В соцсетях распространяется информация, что за рулём находился высокопоставленный представитель администрации Джидинского района.

В МВД «Байкал-Daily» пояснили, что машина не принадлежит задержанной женщине, владелец автомобиля - житель села Петропавловка. Его личность раскрывать не стали.
погоня ГИБДД
 
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