Местные жители утверждают, что за рулём был высокопоставленный чиновник
Вечером 17 июня инспекторы ГИБДД в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии заметили автомобиль «Тойота Камри», который ехал с нарушением правил дорожного движения.
Требование инспекторов остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. За нарушителем начали погоню.
В селе Гэгэтуй водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в столб и также въехал в забор. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. За рулём иномарки находилась 42-летняя местная жительница.
- Женщина отказалась от медицинского освидетельствования. Инспекторами в отношении гражданки составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Материалы направлены в районный суд для принятия решения. Нарушительнице грозит штраф до 800 рублей, и штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В соцсетях распространяется информация, что за рулём находился высокопоставленный представитель администрации Джидинского района.
В МВД «Байкал-Daily» пояснили, что машина не принадлежит задержанной женщине, владелец автомобиля - житель села Петропавловка. Его личность раскрывать не стали.
В Бурятии за автомобилем устроили погоню
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уголовное дело направлено в суд
Местные жители утверждают, что за рулём был высокопоставленный чиновник
Прокуратура начала проверку по этому факту
По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки
Авария случилась на Шишковке
Молодой человек оскорбил девушку в соцсети
За предоставление жилья с ним рассчитывались продуктами и деньгами
Они познакомились с компанией на берегу залива
Она с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу
Автомобили получили механические повреждения
Они спилили деревьев на 150 тысяч рублей
Владелец гаджета тоже был нетрезв
Погибшему было 58 лет
Затем поджигатели спрятались в доме напротив
Возбуждено уголовное дело «Контрабанда сильнодействующих веществ»