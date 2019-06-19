За предоставление жилья с ним рассчитывались продуктами и деньгами
В Иркутске пресекли деятельность наркопритона в квартире дома, расположенного в Куйбышевском районе.
Оперативники установили, что 35-летний местный житель с апреля предоставлял свою квартиру за деньги и продукты наркозависимым людям. Известно, что подозреваемый нигде не работает, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Во время обысков в жилище задержанного полицейские обнаружили и изъяли: использованные шприцы, фольгированные отрезки, трубу для курения, полимерные пакетики с застёжками и другие приспособления, предназначенные для употребления запрещённых веществ.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет колонии.
- Только с начала года правоохранителями Иркутской области пресечена деятельность 13 наркопритонов. Для изобличения подобных преступлений полиция призывает граждан сообщать обо всех фактах реализации наркотиков по телефону 02 (102 с мобильного), либо обращаться лично в любой отдел органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия, Фото:
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