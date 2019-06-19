На трассе в Бурятии девушка-водитель врезалась в «Ленд Крузер»

Автомобили получили механические повреждения
Накануне, 18 июня, при выезде на федеральную трассу близ посёлка Тулунжа Советского района Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, на перекрёстке девушка за рулём «Тойоты Премио» столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер».
В аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Свидетель происшествия уверяет, что девушка приехала на своём автомобиле с Кяхтинского района.
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