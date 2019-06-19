19 Июня

18 Июня

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На трассе в Бурятии девушка-водитель врезалась в «Ленд Крузер»

На трассе в Бурятии девушка-водитель врезалась в «Ленд Крузер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобили получили механические повреждения

Накануне, 18 июня, при выезде на федеральную трассу близ посёлка Тулунжа Советского района Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, на перекрёстке девушка за рулём «Тойоты Премио» столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер».



В аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Свидетель происшествия уверяет, что девушка приехала на своём автомобиле с Кяхтинского района. 
ДТП
 
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