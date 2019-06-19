В Иркутской области задержали с поличным «чёрных лесорубов»

- В лесу хотел заработать денег. Моя задача была ставить «фишки» – сообщать по рации, если кто-то приедет, - рассказал один из задержанных.







С места вырубки оперативниками изъяты трактор и средства связи предполагаемых «чёрных лесорубов» - 3 радиостанции. Сумма ущерба составляет 150 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 7 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.







В Иркутской области полицейские задержали жителей посёлка Бохан. Жители подозреваются в незаконной вырубке лесных насаждений.Во время рейдов сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции на территории Гороховского участкового лесничества, вблизи посёлка Бохан, с поличным были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 19 до 36 лет.