Владелец гаджета тоже был нетрезв
В Улан-Удэ на остановке Элеватор 39-летний пьяный мужчина подошёл к нетрезвому прохожему и попросил сигареты. А потом без объяснения причин повалил его на землю.
Когда незнакомец потерял сознание, он, увидев выпавший из кармана брюк телефон, схватил его и сбежал.
Ранее улан-удэнец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, преступления против жизни и здоровья.
Украденный гаджет изъят у злоумышленника. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Пьяный улан-удэнец украл телефон у прохожего
Происшествия, Фото:
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