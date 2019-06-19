Пьяный улан-удэнец украл телефон у прохожего

Владелец гаджета тоже был нетрезв



В Улан-Удэ на остановке Элеватор 39-летний пьяный мужчина подошёл к нетрезвому прохожему и попросил сигареты. А потом без объяснения причин повалил его на землю.



Когда незнакомец потерял сознание, он, увидев выпавший из кармана брюк телефон, схватил его и сбежал.



Ранее улан-удэнец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, преступления против жизни и здоровья.



Украденный гаджет изъят у злоумышленника. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

