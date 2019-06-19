В Улан-Удэ на остановке умер мужчина

Погибшему было 58 лет



Накануне, 18 июня, в 7.54 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи об обнаружении тела мужчины на остановке общественного транспорта. Труп был найден в 41 квартале.



- По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала ишемическая болезнь сердца, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчине было 58 лет.

