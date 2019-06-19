В Бурятии для «чёрных» лесорубов устроили засаду

Нарушители заготовили около 64 кубометров древесины
Во время ночного рейда в лесу в Еравнинском районе лесничий и сотрудник полиции увидели след от автомобиля «КамАЗ». И они решили устроить засаду на выезде из леса.
В ходе засады они встретили гражданина и его напарника за рулём 2 автомобилей, гружённых древесиной, на выезде. Правоустанавливающих документов на рубку у них не оказалось. В ходе осмотра выяснилось, что нарушители заготовили около 64 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 192 тысяч рублей.
Правонарушителями оказались временно неработающие жители села Сосново-Озерское.
Незаконно заготовленная древесина была изъята.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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