Чтобы отвести от себя подозрения, парень перекрасил велосипед
Во вторник в МО МВД России «Приаргунский» в Забайкальском крае обратилась местная жительница и сообщила о краже велосипеда из подъезда. Его стоимость составляла около семи тысяч рублей. Двухколёсное транспортное средство было оставлено без присмотра на первом этаже многоэтажного дома.
В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, который уходя из гостей, заметил в подъезде велосипед и решили украсть его для личного пользования. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник выкрасили его аэрозольной краской в чёрный цвет.
Велосипед изъяли и вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье юноша украл велосипед из подъезда
Происшествия, Фото:
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