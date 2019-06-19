В Бурятии сгорел автомобиль

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возможно, его подожгли



Накануне, 18 июня, в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелся автомобиль. Когда приехали пожарные, машина уже полностью была охвачена огнём. К счастью, в ней никто не находился. Возможной причиной пожара стал поджог.



Предположительно, по этой же причине в селе Горхон Заиграевского района произошёл пожар в здании водозаборной скважины. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела стена здания. В результате пожара повреждена стена строения на площади 3 квадратных метра.



Также, вероятно, поджог стал причиной возгорания бани в селе Хурумша Иволгинского района. Когда на место прибыли пожарные, баня горела полностью. В результате она выгорела вся.



Ещё одна баня стала объектом пожара в селе Мантуриха Кабанского района. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. Пожар полностью уничтожил баню. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно произошёл перекал печи с последующим загоранием бревенчатой стены.



По причине неосторожного обращения с огнём горел мусор в Северо-Байкальском, Джидинском, Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Тарбагатайском, Муйском, Заиграевском районах, сухой растительности – в Тарбагатайском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.