Возможно, его подожгли
Накануне, 18 июня, в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелся автомобиль. Когда приехали пожарные, машина уже полностью была охвачена огнём. К счастью, в ней никто не находился. Возможной причиной пожара стал поджог.
Предположительно, по этой же причине в селе Горхон Заиграевского района произошёл пожар в здании водозаборной скважины. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела стена здания. В результате пожара повреждена стена строения на площади 3 квадратных метра.
Также, вероятно, поджог стал причиной возгорания бани в селе Хурумша Иволгинского района. Когда на место прибыли пожарные, баня горела полностью. В результате она выгорела вся.
Ещё одна баня стала объектом пожара в селе Мантуриха Кабанского района. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. Пожар полностью уничтожил баню. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно произошёл перекал печи с последующим загоранием бревенчатой стены.
По причине неосторожного обращения с огнём горел мусор в Северо-Байкальском, Джидинском, Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Тарбагатайском, Муйском, Заиграевском районах, сухой растительности – в Тарбагатайском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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