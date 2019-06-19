Усольчанин угнал велосипед школьницы

Девочка оставила транспорт около магазина



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда.



Девятилетняя девочка оставила на входе в магазин свой велосипед, а когда вышла, то обнаружила его пропажу. Нескольких минут хватило злоумышленнику, чтобы его угнать.



Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель. Злоумышленник успел продать велосипед, а деньги потратил на личные нужды. Но двухколёсный транспорт полицейские разыскали и вернули школьнице.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



