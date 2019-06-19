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Усольчанин угнал велосипед школьницы

Усольчанин угнал велосипед школьницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка оставила транспорт около магазина

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда.

Девятилетняя девочка оставила на входе в магазин свой велосипед, а когда вышла, то обнаружила его пропажу. Нескольких минут хватило злоумышленнику, чтобы его угнать.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель. Злоумышленник успел продать велосипед, а деньги потратил на личные нужды. Но двухколёсный транспорт полицейские разыскали и вернули школьнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

кража
 
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