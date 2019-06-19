Девочка оставила транспорт около магазина
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда.
Девятилетняя девочка оставила на входе в магазин свой велосипед, а когда вышла, то обнаружила его пропажу. Нескольких минут хватило злоумышленнику, чтобы его угнать.
Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель. Злоумышленник успел продать велосипед, а деньги потратил на личные нужды. Но двухколёсный транспорт полицейские разыскали и вернули школьнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанин угнал велосипед школьницы
Происшествия, Фото:
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