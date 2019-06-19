В Чите мужчина украл телефон на соревнованиях

Потерпевший оставил его на трибуне и отлучился



15 июня в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил, что у него похитили мобильный телефон марки «Хонор 8 лайт». Молодой человек принимал участие в соревнованиях в одном из спортивных комплексов города. Потерпевший оставил личные вещи на трибуне, а когда вернулся, не обнаружил сотовый телефон.



Позже была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый житель посёлка Антипиха. Он признался полицейским, что пришёл на состязания поболеть за участников, а когда услышал, как зазвонил телефон, оставленный без присмотра, решил его похитить. После окончания соревнований смартфон он продал, однако позже он был изъят и будет возвращён потерпевшему.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

