Потерпевший оставил его на трибуне и отлучился
15 июня в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил, что у него похитили мобильный телефон марки «Хонор 8 лайт». Молодой человек принимал участие в соревнованиях в одном из спортивных комплексов города. Потерпевший оставил личные вещи на трибуне, а когда вернулся, не обнаружил сотовый телефон.
Позже была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый житель посёлка Антипиха. Он признался полицейским, что пришёл на состязания поболеть за участников, а когда услышал, как зазвонил телефон, оставленный без присмотра, решил его похитить. После окончания соревнований смартфон он продал, однако позже он был изъят и будет возвращён потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина украл телефон на соревнованиях
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка оставила транспорт около магазина
Произошла коммунальная авария
Потерпевший оставил его на трибуне и отлучился
Пакет с фруктами он спрятал в лесу
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Прибывшие медработники оказали ребёнку помощь
Она одна воспитывает шестерых детей
Канализационный колодец был прикрыт спинкой старого дивана
Мальчика госпитализировали в больницу
На сегодня установлена причастность задержанных к 10 эпизодам
Она переводила с чужих телефонов деньги с банковских счетов
Водитель врезался в ограждение и в три машины
Однако увеличилось число преступлений в сфере оборота наркотиков
Перенося украденный аккумулятор, вор его уронил
Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей