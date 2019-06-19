Ребёнок ударился головой о поручень в поезде в Иркутской области

Прибывшие медработники оказали ребёнку помощь



В дежурную часть Братского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к поезду № 72 сообщением «Улан-Удэ – Северобайкальск» вызывают наряд полиции.



Установлено, что за несколько минут до прибытия поезда на станцию Вихоревка 2-годовалый ребенок, играя на руках у матери, ударился о поручень верхней полки, в результате чего получил ссадину головы. Прибывшие медработники оказали ребёнку медицинскую помощь.



Транспортные полицейские предупреждают, что активные игры детей в вагоне травмоопасны для них. Не оставляйте детей без присмотра в вагонах и на посадочных платформах, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



