В Улан-Удэ школьник попал под колёса «Тойоты»

Мальчика госпитализировали в больницу
Накануне утром, 18 июня, 41-летний водитель «Тойоты Ипсум» на улице 502 км. в Улан-Удэ сбил школьника. 11-летний мальчик переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей.
Мальчика с ушибом мягких тканей затылочной области, закрытым переломом костей таза, травматическим шоком 1 степени госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Происшествия, Фото:
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