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В Бурятии стало меньше дикой конопли

В Бурятии стало меньше дикой конопли
Происшествия, 
Однако увеличилось число преступлений в сфере оборота наркотиков

По итогам прошедших пяти месяцев в Бурятии полицейские выявили 548 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За такой же период прошло года таких случаев было на 44 меньше.

- Уделяется особое внимание выявлению наркопреступлений, связанных с ОПГ. В этом году органами внутренних дел было выявлено две таких группы. В отношении них было возбуждено 17 уголовных дел, - сообщила начальник отделения межведомственного взаимодействия управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии Наталья Безъязыкова.

Из всей изымаемой наркосодержащей продукции в республике 99% - это конопля. Благодаря уничтожению очагов произрастания и финансированию из республиканского бюджета с 2012 года площадь сократилась почти в два раза.
конопля
 
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