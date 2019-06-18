В Бурятии стало меньше дикой конопли

Однако увеличилось число преступлений в сфере оборота наркотиков



По итогам прошедших пяти месяцев в Бурятии полицейские выявили 548 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За такой же период прошло года таких случаев было на 44 меньше.



- Уделяется особое внимание выявлению наркопреступлений, связанных с ОПГ. В этом году органами внутренних дел было выявлено две таких группы. В отношении них было возбуждено 17 уголовных дел, - сообщила начальник отделения межведомственного взаимодействия управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии Наталья Безъязыкова.



Из всей изымаемой наркосодержащей продукции в республике 99% - это конопля. Благодаря уничтожению очагов произрастания и финансированию из республиканского бюджета с 2012 года площадь сократилась почти в два раза.

