Перенося украденный аккумулятор, вор его уронил
В Забайкальском крае в ОМВД России по Краснокаменскому району обратились владельцы двух автомобилей «Газель». Они сообщили, что ночью неизвестный украл с их машин электрические аккумуляторы. Автомобили были припаркованы во дворе одного жилого дома.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он признался полицейским, что знакомый дал ему автомобиль без аккумуляторной батареи. Чтобы покататься, он решил аккумулятор украсть, однако при переноске уронил и повредил. Поэтому ему пришлось украсть ещё един аккумулятор.
В настоящее время один аккумулятор изъят и возвращён потерпевшему. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцу вместо одного аккумулятора пришлось украсть два
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