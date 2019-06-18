В Иркутске водитель автобуса едва не сбил детей на «зебре»

Водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора перекрёсток улиц Байкальская и Перовской в Иркутска. При этом чуть не сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.











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Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области увидели выявили в Сети видеозапись, на которой зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса.Вскоре инспекторы установили личность нарушителя, который явился в подразделение ГИБДД для выяснения обстоятельств происшествия.- Я увидел, что пустая дорога, тронулся. Потом понял, что красный и остановился, - поясняет задержанный водитель.- Вы видели, что маленькие дети шли по пешеходному переходу? – интересуется страж порядка.- Да-да, вот я и остановился, - говорит мужчина.Дорожные полицейские с учётом того, что в марте 55-летний водитель автобуса уже совершал аналогичное нарушение ПДД, привлекли его к административной ответственности за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей. Известно, что его водительский стаж составляет более 30 лет, в этом году он уже четырежды привлекался к административной ответственности в области обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.